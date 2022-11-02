Через додаток "Укрзалізниці" відтепер можна купити квитки на міжнародні рейси

Наразі застосунок використовують понад 285 000 користувачів, які придбали через нього понад 270 тисяч квитків. Тож, перевізник вирішив, що варто запустити продаж квитків і на міжнародні рейси.

Зауважте Укрзалізниця планує відкрити ще 3 переїзди через кордон: на яких напрямках

Так, відтепер у застосунку можна придбати квитки до:

Польщі – на рейси до Хелма, Перемишля та Варшави;

– на рейси до Хелма, Перемишля та Варшави; Молдови – поїзд "Київ – Кишинів", що почне курсувати з 5 листопада.

Також наголошується, що після оновлення пасажир має можливість бачити всі станції маршруту та інформацію про те, скільки часу поїзд стоятиме на зупинках.

Так, тепер можна спланувати, на якій із зупинок бігти за пиріжками та колою,

– пожартували в "Укрзалізниці".

Укрзалізниця анонсувала нові рейси за кордон

Укрзалізниця оголосила про старт чотирьох нових потягів до міст Європи. Серед анонсованих маршрутів будуть потяги з Києва до Перемишля та з Харкова до Хелма.