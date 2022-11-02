В приложении "Укрзализныци" можно купить билеты на международные рейсы

В настоящее время приложение используют более 285 000 пользователей, которые приобрели через него более 270 тысяч билетов. Перевозчик решил, что стоит запустить продажу билетов и на международные рейсы.

Заметьте Укрзализныця планирует открыть еще 3 переезда через границу: на каких направлениях

Так, теперь в приложении можно приобрести билеты до:

Польши – на рейсы в Хелм, Перемышль и Варшаву;

– на рейсы в Хелм, Перемышль и Варшаву; Молдовы – поезд "Киев – Кишинев", который начнет курсировать с 5 ноября.

Также отмечается, что после обновления пассажир может видеть все станции маршрута и информацию о том, сколько времени поезд будет стоять на остановках.

Так, теперь можно спланировать, на какой из остановок бежать за пирожками и колой,

– пошутили в "Укрзализныце".

Укрзализныця анонсировала новые рейсы за границу

Укрзализныця объявила о старте четырех новых поездов в города Европы. Среди анонсированных маршрутов будут поезда из Киева в Перемышль и из Харькова в Хелм.