В приложении "Укрзализныци" можно купить билеты на международные рейсы
В настоящее время приложение используют более 285 000 пользователей, которые приобрели через него более 270 тысяч билетов. Перевозчик решил, что стоит запустить продажу билетов и на международные рейсы.
Заметьте Укрзализныця планирует открыть еще 3 переезда через границу: на каких направлениях
Так, теперь в приложении можно приобрести билеты до:
- Польши – на рейсы в Хелм, Перемышль и Варшаву;
- Молдовы – поезд "Киев – Кишинев", который начнет курсировать с 5 ноября.
Также отмечается, что после обновления пассажир может видеть все станции маршрута и информацию о том, сколько времени поезд будет стоять на остановках.
Так, теперь можно спланировать, на какой из остановок бежать за пирожками и колой,
– пошутили в "Укрзализныце".
Укрзализныця анонсировала новые рейсы за границу
Укрзализныця объявила о старте четырех новых поездов в города Европы. Среди анонсированных маршрутов будут поезда из Киева в Перемышль и из Харькова в Хелм.
- №90/89 Киев – Перемышль (Польша). Поезд будет курсировать через Винницу, Хмельницкий, Тернополь. Отправление из Киева в 22:52, прибытие в Винницу в 02:03, в Тернополь - в 06:28, во Львов - в 08:55, а в Перемышле поезд будет в 11:13. Отправление обратно в 13:45, Львов – 18:25, Тернополь – 21:03, Винница – 01:58, Киев – 05:42.
- №351/352 Киев – Кишинев (Молдова). Поезд будет курсировать через день. Начальная станция – Киев-Пассажирский в 17:02, будет прибывать на станцию Унгены в 07:53, а в Кишинев – в 10:38. Обратно рейс будет отправляться в 17:45, проходить Унгены в 20:51 и прибывать в Киев в 11:48.
- Кроме этого, в ноябре стартуют продажи билетов на новый поезд Харьков – Хелм (Польша), а с 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги сообщением Вена (Австрия) – Чоп.