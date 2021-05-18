Европейские работодатели ждут работников из Украины. Наиболее востребованными являются наши соотечественники в Польше, Чехии, Германии, Литве и Латвии.

На тему Оставаться нельзя выехать: где и сколько украинцев поставят запятую – исследование

Где в Украине существенно ниже зарплаты

Высокие зарплаты – это главный мотив для выезда украинцев за границу. В странах ЕС работодатели часто обеспечивают наших соотечественников проживанием, обедами, трансфером к рабочему месту и даже спецодеждой.

Чаще всего такие преимущества предлагают квалифицированным рабочим, вакансии которых и поощряют украинцев к переезду.

Украинцы заинтересованы в работе за профильной специализацией. Во многих странах Европы, в частности, не хватает инженеров, сварщиков, строителей, медперсонала и т.п.

К примеру, в Украине дальнобойщик может получать до 30 000 гривен ежемесячно. В странах ЕС уровень зарплаты на этой специализации достигает 75 000 гривен в месяц.

Сравнение зарплат в Украине и в ЕС / Инфографика Opendatabot

Согласно данным, в Украине строители получают около 25 000 гривен в месяц, когда в странах ЕС зарплата стартует от 45 000 гривен.

Вдвое больше в Европе получают разнорабочие, упаковщики и грузчики.