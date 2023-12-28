ЄС знову відклав запуск системи ETIAS: нова дата запровадження

Європейський Союз вкотре відклав запуск Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Все через непередбачені труднощі, що стали джерелом подальших можливих затримок.

Початково ця ініціатива планувалася на середину 2024 року, а тепер запуск очікується в середині 2025 року. Що таке ETIAS, кому це потрібно і як подати заявку – далі у матеріалі!

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Що таке ETIAS?

Дозвіл на в'їзд ETIAS – це вимога для в'їзду громадян безвізових країн, які подорожують до будь-якої з цих 30 європейських країн. Він прив'язаний до закордонного паспорта мандрівника, чинний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта та коштуватиме орієнтовно 7 євро.

Маючи дозвіл ETIAS, люди можуть багаторазово в'їжджати до визначених європейських країн для короткострокового перебування, яке зазвичай не перевищує 90 днів протягом 180-денного періоду.

Однак важливо зазначити, що наявність ETIAS не гарантує, що мандрівник зможе досягти пункту призначення. Адже останнє слово – за прикордонниками: вони ретельно перевіряють документи й дають дозвіл на в’їзд до країни лише тоді, коли дотримані всі необхідні умови.

Введення системи ETIAS було заплановано ще кілька років тому і вона мала запрацювати на початку 2021 року, потім її було відтерміновано до 2022 року, згодом до 2024 року. Тепер стало відомо, що запуск ETIAS запланований на 2025 рік.

Як можна буде подати заявку?

Для того, щоб оформити дозвіл на в'їзд до низки країн Європи, потрібно буде заповнити заявку на офіційному вебсайті ETIAS чи в однойменному мобільному застосунку. Очікується, що більшість звернень пройдуть швидку обробку, що займе приблизно 10 хвилин.

Запуск ETIAS вкотре перенесли на нову дату – середину 2025 року / Скриншот з офіційного сайту

Після подання заявки на оформлення ETIAS людина отримає електронний лист із підтвердженням. Він міститиме унікальний номер звернення, який важливо зберегти для використання в майбутньому. Після обробки заявки людині надійде ще один електронний лист, у якому її повідомлять про результат.

Зауважте, що зараз заявки на оформлення ETIAS не приймаються і жодної оплати за будь-які послуги не стягується. Єдиний офіційний сайт з інформацією про ETIAS – travel-europe.europa.eu.

Чого очікувати українцям за кордоном у 2024 році?

Вже за кілька днів настає новий 2024 рік. Але, як би не хотілося, не всі українці зможуть зустріти його вдома, з рідними, у своїх домівках на батьківщині. Європейські держави простягнули руку допомоги для біженців. Вони вже майже 2 роки підтримують переселенців за кордоном, але більшість країн з наступного року намагатимуться максимально інтегрувати біженців – стимулювати їх виходити на роботу і забезпечувати себе самостійно.

Мільйони переселенців залишаться за кордоном і в наступному році. Що їх чекає в 2024-му – розповідаємо в ексклюзивному матеріалі!