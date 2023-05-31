У музеї Рембрандта набиватимуть тату з гравюрами художника
Це одна із найекстремальніших спроб залучити молодшу аудиторію після COVID-19. Саме це на меті в амстердамського музею Рембрандта.
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Амстердамське татуювання стало формою паломництва. А техніка Рембрандта передбачає дряпання голкою із сухим вістрям по міді, тож тепер гравіювальною пластиною буде шкіра людей,
— розповів майстер.
Мета проєкту – популяризувати музей та художника серед молоді.
Приклади ескізів, які можна набити / Фото Henk Schiffmacher & Veldhoen/Museum Rembrandhuis
Тимчасова тату-студія відкриється лише тиждень – з 19 по 25 червня, і запис стрімко закінчується. Працюватимуть там запрошені майстри з Schiffmacher & Veldhoen. Ціни будуть варіюватися від 100 євро до 250 євро.
У Британії випадково виявили невідомі полотна Рембрандта
Два невідомих раніше портрети руки культового нідерландського художника знайшли в приватній колекції родини з Великої Британії. Унікальні роботи Рембрандта виявили працівники аукціонного дому Christie's.
"Скарб" випадково знайшли під час оцінки творів, які століттями зберігає британська родина. Скільки коштують картини, та де їх можна буде побачити – дізнаєтесь в матеріалі.