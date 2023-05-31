У музеї Рембрандта набиватимуть тату з гравюрами художника

Це одна із найекстремальніших спроб залучити молодшу аудиторію після COVID-19. Саме це на меті в амстердамського музею Рембрандта.

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Амстердамське татуювання стало формою паломництва. А техніка Рембрандта передбачає дряпання голкою із сухим вістрям по міді, тож тепер гравіювальною пластиною буде шкіра людей,

— розповів майстер.

Мета проєкту – популяризувати музей та художника серед молоді.

Приклади ескізів, які можна набити / Фото Henk Schiffmacher & Veldhoen/Museum Rembrandhuis

Тимчасова тату-студія відкриється лише тиждень – з 19 по 25 червня, і запис стрімко закінчується. Працюватимуть там запрошені майстри з Schiffmacher & Veldhoen. Ціни будуть варіюватися від 100 євро до 250 євро.

У Британії випадково виявили невідомі полотна Рембрандта

Два невідомих раніше портрети руки культового нідерландського художника знайшли в приватній колекції родини з Великої Британії. Унікальні роботи Рембрандта виявили працівники аукціонного дому Christie's.

"‎Скарб" випадково знайшли під час оцінки творів, які століттями зберігає британська родина. Скільки коштують картини, та де їх можна буде побачити – дізнаєтесь в матеріалі.