Дві унікальні роботи Рембрандта виявили працівники аукціонного дому Christie's. "Скарб" випадково знайшли під час оцінки творів, які століттями зберігає британська родина. Скільки коштують картини, та де їх можна буде побачити – дізнаєтесь в матеріалі.
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Кого намалював Рембрандт
Знайдені шедеври датовані 1635 роком. Це був той період, коли Рембрандт вже був популярним художником. На двох портретах далекі родичі митця – Ян Віллемс ван дер Плюйма та його дружина Япген Карелс. Теперішні власники картин розповіли, що їхні предки придбали пару полотен майже 200 років тому – на аукціоні в 1824 році.
Той факт, що обидва портрети належать пензлю Рембрандта вже визначили експерти аукціонного дому Christie's та підтвердили фахівці з Рейксмузею в Амстердамі. Саме в цьому музеї в столиці Нідерландів виставляють та досліджують творчу спадщину Рембрандта. Зокрема, в Рейксмузеї експонують його культове полотно "Нічна варта".
Скільки коштують картини та де їх можна побачити
Портрети виставлять на продаж в залах аукціону Christie's у Лондоні 6 липня. До цього картини покажуть в Нью-Йорку та Амстердамі. Їх попередньо оцінили у 5 – 8 мільйонів фунтів за пару (це приблизно 230 – 368 мільйонів гривень).
Рекордний продаж картини Рембранта на аукціоні Christie's відбувся у 2009 році. Тоді "Портрет чоловіка з підбоченими руками" продали за 20,2 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 930 мільйонів гривень).