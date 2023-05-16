Дві унікальні роботи Рембрандта виявили працівники аукціонного дому Christie's. "‎Скарб" випадково знайшли під час оцінки творів, які століттями зберігає британська родина. Скільки коштують картини, та де їх можна буде побачити – дізнаєтесь в матеріалі.

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Кого намалював Рембрандт

Знайдені шедеври датовані 1635 роком. Це був той період, коли Рембрандт вже був популярним художником. На двох портретах далекі родичі митця – Ян Віллемс ван дер Плюйма та його дружина Япген Карелс. Теперішні власники картин розповіли, що їхні предки придбали пару полотен майже 200 років тому – на аукціоні в 1824 році.

Той факт, що обидва портрети належать пензлю Рембрандта вже визначили експерти аукціонного дому Christie's та підтвердили фахівці з Рейксмузею в Амстердамі. Саме в цьому музеї в столиці Нідерландів виставляють та досліджують творчу спадщину Рембрандта. Зокрема, в Рейксмузеї експонують його культове полотно "‎Нічна варта".

Скільки коштують картини та де їх можна побачити

Портрети виставлять на продаж в залах аукціону Christie's у Лондоні 6 липня. До цього картини покажуть в Нью-Йорку та Амстердамі. Їх попередньо оцінили у 5 – 8 мільйонів фунтів за пару (це приблизно 230 – 368 мільйонів гривень).

Рекордний продаж картини Рембранта на аукціоні Christie's відбувся у 2009 році. Тоді "‎Портрет чоловіка з підбоченими руками" продали за 20,2 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 930 мільйонів гривень).