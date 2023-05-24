Українські діти можуть потрапити до літнього табору у Варшаві: як записатися

24 травня 2023, 12:00
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Джерело:

warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

У Варшаві триває запис дітей до літнього табору в межах акції "Літо в місті". Він триватиме з 26 червня до 31 серпня 2023 року.

Запис дитини до літнього табору у Варшаві

Запис дітей триватиме до 28 травня включно. Потрапити до табору зможуть учні / учениці, які проживають у столиці й відвідують там початкові та середні школи. Діти з України запрошуються до участі на тих же умовах, що й місцеві.

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Місто цього року не підвищило щоденну плату за перебування дітей в літньому таборі. Вона й надалі складатиме для всіх 50 злотих на день:

  • 20 злотих за харчування;
  • 30 злотих за опіку.

Діти, які протягом навчального року отримують безплатне або за пів ціни харчування, звільняються від оплати за догляд та харчування під час участі в Акції на підставі рішення директора школи або Центру соціального захисту населення.

Для того, щоб звільнитися від оплати, батьки повинні подати до закладу освіти, де відбуватиметься акція "Літо в місті 2023", довідку з рідної школи або Центру соціальної допомоги про те, що вони отримували безплатне або частково оплачуване харчування протягом навчального року.

Як зареєструватися?

Набір на програму "Літо в місті 2023" здійснюється за допомогою електронної системи подачі заявок на сайті: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Батьки дитини під час реєстрації повинні:

  • вписати номер PESEL дитини,
  • прізвище та ім'я,
  • створити логін і пароль.

Після цього треба буде вибрати період участі дитини у літньому таборі й вказати бажані локації (школи). Літні табори при школах працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 7:00 –  8:00 до 16:00 –  17:00.

Списки дітей, які пройдуть відбір, будуть опубліковані 30 травня 2023 року о 16:00 в системі заявок на сайті акції.

Наступним кроком буде оплата за харчування та опіку. З 31 травня до 12:00 13 червня необхідно подати підтвердження оплати або довідку про звільнення від оплати разом з видруком кваліфікаційної картки та додатків до кожної зі шкіл, до якої дитина пройшла кваліфікацію.

Якщо ваша дитина була зарахована, ви повинні видрукувати картку учасника, підписати її та подати до школи.

Автор: Марта Касіянчук