Запис дитини до літнього табору у Варшаві

Запис дітей триватиме до 28 травня включно. Потрапити до табору зможуть учні / учениці, які проживають у столиці й відвідують там початкові та середні школи. Діти з України запрошуються до участі на тих же умовах, що й місцеві.

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Місто цього року не підвищило щоденну плату за перебування дітей в літньому таборі. Вона й надалі складатиме для всіх 50 злотих на день: 20 злотих за харчування;

30 злотих за опіку.

Діти, які протягом навчального року отримують безплатне або за пів ціни харчування, звільняються від оплати за догляд та харчування під час участі в Акції на підставі рішення директора школи або Центру соціального захисту населення. Для того, щоб звільнитися від оплати, батьки повинні подати до закладу освіти, де відбуватиметься акція "Літо в місті 2023", довідку з рідної школи або Центру соціальної допомоги про те, що вони отримували безплатне або частково оплачуване харчування протягом навчального року.

Як зареєструватися? Набір на програму "Літо в місті 2023" здійснюється за допомогою електронної системи подачі заявок на сайті: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Батьки дитини під час реєстрації повинні: вписати номер PESEL дитини,

прізвище та ім'я,

створити логін і пароль. Після цього треба буде вибрати період участі дитини у літньому таборі й вказати бажані локації (школи). Літні табори при школах працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 7:00 – 8:00 до 16:00 – 17:00.

Списки дітей, які пройдуть відбір, будуть опубліковані 30 травня 2023 року о 16:00 в системі заявок на сайті акції.