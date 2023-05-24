Запис дитини до літнього табору у Варшаві
Запис дітей триватиме до 28 травня включно. Потрапити до табору зможуть учні / учениці, які проживають у столиці й відвідують там початкові та середні школи. Діти з України запрошуються до участі на тих же умовах, що й місцеві.
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Місто цього року не підвищило щоденну плату за перебування дітей в літньому таборі. Вона й надалі складатиме для всіх 50 злотих на день:
- 20 злотих за харчування;
- 30 злотих за опіку.
Діти, які протягом навчального року отримують безплатне або за пів ціни харчування, звільняються від оплати за догляд та харчування під час участі в Акції на підставі рішення директора школи або Центру соціального захисту населення.
Для того, щоб звільнитися від оплати, батьки повинні подати до закладу освіти, де відбуватиметься акція "Літо в місті 2023", довідку з рідної школи або Центру соціальної допомоги про те, що вони отримували безплатне або частково оплачуване харчування протягом навчального року.
Як зареєструватися?
Набір на програму "Літо в місті 2023" здійснюється за допомогою електронної системи подачі заявок на сайті: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Батьки дитини під час реєстрації повинні:
- вписати номер PESEL дитини,
- прізвище та ім'я,
- створити логін і пароль.
Після цього треба буде вибрати період участі дитини у літньому таборі й вказати бажані локації (школи). Літні табори при школах працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 7:00 – 8:00 до 16:00 – 17:00.
Списки дітей, які пройдуть відбір, будуть опубліковані 30 травня 2023 року о 16:00 в системі заявок на сайті акції.
Наступним кроком буде оплата за харчування та опіку. З 31 травня до 12:00 13 червня необхідно подати підтвердження оплати або довідку про звільнення від оплати разом з видруком кваліфікаційної картки та додатків до кожної зі шкіл, до якої дитина пройшла кваліфікацію.
Якщо ваша дитина була зарахована, ви повинні видрукувати картку учасника, підписати її та подати до школи.