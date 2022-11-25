Прага відмовилася від урочистої церемонії запалення новорічної ялинки

Чехія готується до прийдешніх різдвяних свят, а в містах країни панує новорічна атмосфера. З усім тим, в чеській столиці планують обійтись без гучних заходів.

Чехія залишається солідарною з Україною, і на тлі російсько-української війни в Празі скасували проведення щорічної урочистої церемонії запалення новорічної ялинки. Це стало відомо з оприлюдненої програми різдвяних ярмарків, які відбудуться на Староміській та Вацлавській площах в центрі столиці.

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Запалення головної ялинки Чехії

25-метрову ялинку вже доставили до Праги та встановили на Староміській площі. Зелену красуню, яку вже нарядили у гірлянди, привезли з села Кітлице Дечинського району. Новорічні вогники на ялинці запалять уже завтра, 26 листопада, проте влада не хоче, щоб це супроводжувалося урочистим заходом.

Щодо урочистого запалення вогнів, зважаючи на ситуацію з безпекою та війною в Україні, ми не хотіли б проводити тут, у центрі Праги, великий захід,

– сказав празький радник Ян Хабр на пресконференції.

Крім цього, Різдво також не обійдеться без економії електроенергії. Ялинка горітиме щодня лише з 16:00 до півночі.

Ми навіть розглядали Різдво без святкового освітлення, проте хочемо вселити в людей надію і подарувати їм гарний настрій,

– додав Хабр.

За словами організаторів, оформлення різдвяного ярмарку цього року буде простим та органічно поєднуватиметься з усім простором Староміської площі. Крім ялинки, там встановлять п'ять великих ангелів, а біля двох із них створять фотозони. Біля Маріанської колони буде різдвяний вертеп.

Загалом на Староміській площі працюватиме 79 торгових кіосків, а на Вацлавській площі – 25.