Чехия остается солидарной с Украиной, и на фоне российско-украинской войны в Праге отменили проведение ежегодной торжественной церемонии зажжения новогодней елки . Это стало известно из обнародованной программы рождественских ярмарок, которые пройдут на Староместской и Вацлавской площадях в центре столицы.

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Зажжение главной елки Чехии

25-метровую елку уже доставили в Прагу и установили на Староместской площади. Зеленую красавицу, которую уже нарядили в гирлянды, привезли из села Китлице Дечинского района. Новогодние огоньки на елке зажгут уже завтра, 26 ноября , однако власти не хотят, чтобы это сопровождалось торжественным мероприятием.

Что касается торжественного зажжения огней, учитывая ситуацию с безопасностью и войной в Украине, мы не хотели бы проводить здесь, в центре Праги, большое мероприятие,

– сказал пражский советник Ян Хабр на пресс-конференции.

Кроме того, Рождество также не обойдется без экономии электроэнергии. Елка будет гореть каждый день только с 16:00 до полуночи.

Мы даже рассматривали Рождество без праздничного освещения, однако хотим внушить людям надежду и подарить им хорошее настроение,

– добавил Хабр.

По словам организаторов, оформление рождественской ярмарки в этом году будет простым и будет органично сочетаться со всем пространством Староместской площади. Кроме елки, там установят пять великих ангелов, а около двух из них создадут фотозоны. Возле Марианской колонны будет рождественский вертеп.