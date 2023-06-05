Так, замок на шотландському острові продається за цілком нормальну ціну, але майбутньому власнику доведеться добряче вкластися в ремонтні роботи і реконструкцію пам'ятки архітектури. Скільки доведеться викласти за замок у сумі – дізнаєтесь далі.

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Замкові майже 200 років

Замок Броу Лодж на острові Фетлар в 1825 році побудував торговець Артур Ніколсон. Будівля не схожа на інші шотландські фортеці: тут за основу взяли архітектуру Франції та Італії, де часто бував його власник. Замок обнесений кам'яними стінами і продається разом із 16 гектарами землі. Але потенційних покупців попереджають: вкласти в замок доведеться ще близько 12 мільйонів фунтів (14 мільйонів євро), оскільки за 200 років будівля потребує капітального ремонту.

Замок продається з величезною прилеглою територією / Фото Brough Lodge Trust

В майбутньому тут планують зберегти головний замок і побудувати ресторан та гостьовий будиночок на 24 місця. Якщо проєкт буде реалізовано, туристи зможуть насолоджуватися краєвидами Північного моря, а також познайомитися з місцевими традиціями музики, в'язання та ткацтва.

Цікаво! Унікальний замок на острові Фетлар, де проживає лише 61 людина, був порожнім з 1980-х років. В цей час його залишив останній член сім'ї Ніколсонів. Після цього фонд захисту витратив понад 500 тисяч фунтів, щоб вберегти будівлю від підвищеної вологості та полагодити дах.