На борту авіалайнера перебувало 216 пасажирів та ще 16 членів екіпажу. Усіх розмістили у місцевому навчальному закладі, який їм заборонили покидати. Російських віз у мандрівників не було, тому виходити з будівлі їм не дозволяли.

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Замість Сан-Франциско – в Магадан

Пасажири, серед яких чимало американців, не могли скористатися банківськими картками, щоб придбати собі їжу. Через санкції у РФ вони не працюють. Дві сотні людей змушені були спати просто на підлозі у спортивній залі. Умови, в яких вони перебували в Магадані, публікують в соцмережах.

Умови, в яких жили пасажири Air India в Магадані / Фото Твіттер Dipankar Niranjan

Air India відправила ще один літак, щоб забрати людей і доправити їх з Магадана до Сан-Франциско. Рятувальний рейс вивіз всіх пасажирів і команду.

Літак, який забрав пасажирів з Магадана, вилітає з Мумбаї: дивіться відео

Авіакомпанія Air India одразу оголосила, що її персоналу немає в Магадані. Тому пасажири отримували цілодобову підтримку через гарячу лінію Генерального консульства Індії у Владивостоці, яке розташоване приблизно за 5 000 кілометрів на південь від Магадана. Також людям допомагали в Міністерстві закордонних справ Індії. За ситуацією пильно стежили і Сполучені Штати, адже на борту літака Air India було багато американців.