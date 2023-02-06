У ЄС запускають 10 масштабних залізничних маршрутів між країнами: перелік

Європейський Союз запускає 10 проєктів з міжнародного залізничного сполучення по всій Європі. Також покращать ті маршрути, які вже існують.

Окрім цього, ініціатива спрямована на просування ефективних та екологічних перевезень відповідно до Стратегії Комісії зі сталої та інтелектуальної мобільності.

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