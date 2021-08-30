Залізничне сполучення між Польщею та Україною можуть невдовзі відновити: оновлений графік

Залізничне пасажирське сполучення між Польщею та Україною може відновитись з 15 вересня. Щонайменше у розкладі компанії Polskie Linie Kolejowe міжнародні поїзди вже присутні у розкладі.

Згідно з оновленим графіком, перші рейси відбудуться 15 вересня. Щоправда, офіційної інформації про відновлення сполучення між Україною та Польщею ні від Укрзалізниці, ні від Polskie Linie Kolejowe поки не було.

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Які рейси з'явились у розкладі

Всього на сайті польської залізничної компанії можна побачити одразу чотири потяги:

два з Перемишля до Києва;

з Перемишля до Одеси;

з Вроцлава до Львова (безпересадковий вагон).

Нагадаємо, що до 31 серпня у Польщі діє урядова заборона на пасажирські залізничні перевезення з Україною. Водночас нового розпорядження, яке б продовжувало дію такої заборони, поки що немає.

Потяги Київ – Перемишль / Скриншот сайту portalpasazera.pl

​Потяг Одеса – Перемишль / Скриншот сайту portalpasazera.pl

​Потяг Львів – Вроцлав / Скриншот сайту portalpasazera.pl