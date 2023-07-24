Аеропорт Шопена у Варшаві можуть закрити: які причини і коли це станеться

Варшавський аеропорт Шопена можуть закрити для цивільних польотів. Це єдиний аеропорт, який знаходиться прямо у столиці Польщі, а не за містом.

Після запуску нового гігантського аеропорту під назвою "Центральний комунікаційний порт" (CPK), основний трафік переведуть з аеропорту Шопена туди. Так зазначено в авіаційній стратегії Польщі. Чи дійсно припинить найбільший аеропорт країни приймати цивільні рейси – пояснили в уряді.

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Майбутнє аеропорту

Офіційного урядового рішення поки немає. Шопен – це єдиний аеропорт у межах столиці Польщі. Щороку він приймає близько 14 мільйонів пасажирів. Інші летовища – Модлін та Радом – не можуть досягти такого результату.

Але на CPK влада покладає великі надії – пасажиропотік у 40 мільйонів на рік. Згідно з обіцянками міністерства інфраструктури, доїхати до CPK можна буде за 15 хвилин від залізничного вокзалу Warszawa Centralna.

Аеропорт Шопена поки що найбільший у Польщі / Фото з Вікіпедії

Що кажуть політики

Поки що дискусія щодо аеропорту Шопена триває. Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик не хотів закривати столичний аеропорт, але на такому рішенні наполягає Мартін Хорала – заступник міністра фінансів та представник компанії CPK. А політик Платформи обивательської (PO) Даріуш Йоньський не приховує свого здивування з приводу цієї ідеї.

Як можна закрити найпопулярніший у країні аеропорт? Це якесь непорозуміння. Кожна столиця повинна мати свій аеропорт. Варшавська інфраструктура повинна й надалі використовуватися для цивільних польотів,

– цитують Йоньского польські ЗМІ.

У проєкті державної стратегії авіаційної галузі немає конкретного рішення про закриття варшавського аеропорту. Але у документі зазначено, що на CPK переведуть основний комерційний трафік з Шопена. Де-факто це дорівнює закриттю столичного летовища.

Майбутнє аеропорту Шопена має вирішитись найближчим часом.

Яким буде новий аеропорт CPK

Найбільший аеропорт у Польщі збудують за 40 кілометрів від Варшави. Він матиме назву "Центральний комунікаційний порт" (Centralny Port Komunikacyjny). За архітектурним проєктом летовище відкриють для польотів у 2028 році.

Термінал CPK буде вдвічі більшим за аеропорт Шопена. Нове летовище зможе обслуговувати 40 мільйонів пасажирів на рік. Але архітектори спроєктують його так, що за потреби цю кількість можна буде скоригувати – збільшити або зменшити.

Проєкт нового аеропорту в Польщі / Фото Centralny Port Komunikacyjny

У новому аеропорту акцентуватимуть на просторі, природному освітленні та озелененні. Перед входом у термінал передбачається транзитний залізничний вокзал, з якого відправлятимуться швидкі потяги до найбільших міст Польщі.