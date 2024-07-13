Хоча б раз на день: у Японії ухвалили "закон про сміх"

Влада японської префектури Ямагата ухвалила так званий "закон про сміх". Люди мають усміхатися щонайменше раз на день. Причина – покращення фізичного і психічного здоров'я місцевих мешканців.

Ідея належить членам Ліберально-демократичної партії. Своє рішення вони ґрунтують на дослідженні медичного факультету Університету Ямагати. Всі ми чули, що сміх продовжує життя. Однак місцеві вчені офіційно визначили його як один з факторів збільшення тривалості життя. Окрім того, сміх покращує стан здоров'я.

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До слова, у статті, яка вийшла у Journal of Epidemiology, аналізували самопочуття понад 17 000 людей, яким вже виповнилося 40+ років. Результат вразив: ті, хто менше сміялися, частіше хворіли та помирали.



Сміх офіційно продовжує життя / Unsplash

"Закон про сміх" вже критикують

Варто зауважити, що оцінили "закон про сміх" не всі. Зокрема, проти проголосували члени Комуністичної та Конституційно-демократичної партії Японії. Вони наголошують, що це навіть порушує конституцію. Люди вільні самі обирати: сміятися їм чи ні.

Сміятися чи не сміятися – це одне з основних прав людини, яке гарантується Конституцією, як і свобода думки та віросповідання,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у відповідь їм нагадали, що жодних покарань за порушення закону не буде.