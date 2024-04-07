Це тривало 4 години: закохана пара провела політ у дуже дивній позі й збентежила очевидців
Джерело:FLEA
Чоловік з Брукліна розповів у мережі про свій досвід польоту. Він зауважив, що "сусіди" по літаку поводилися на борту дуже дивно й спровокували загалом небезпечну ситуацію.
Політ тривав 4 години. Увесь цей час пара лежала на трьох сидіннях, роззувшись та випрямивши ноги. А коли закохані ловили здивовані погляди інших пасажирів, то просто показували руками сердечка.
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Автор допису опублікував світлини, зроблені під час польоту, й наголосив, що не довіряє власним очам.
Не можу повірити своїм очам. Так було протягом 4 годин польоту,
– мовиться у повідомленні.
Світлини викликали дуже бурхливу реакцію у користувачів мережі. Дехто зауважив, що це – дуже небезпечна ситуація під час польоту. Також людей цікавило, де у цей час перебували бортпровідники та чому вони ніяк не відреагували на відверто жахливу поведінку.
Окрім того, у коментарі під дописом завітала й ексбортпровідниця. Жінка зауважила, що нізащо не мовчала б у такій ситуації.
Варто зауважити, що вже не вперше користувачі мережі скаржаться, що їхні сусіди роззувалися під час польоту. Раніше бортпровідниця Сієрра Міст навіть віднесла це до треш-звичок пасажирів під час польотів.