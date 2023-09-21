У Німеччині жителі споруджують "Піраміду часу": чим вона особлива і який вигляд має

У німецькому місті Вемдінг продовжують будівництво "Піраміди часу". Це артпроєкт місцевого художника Манфреда Лабера, з яким він стартував 1993 року.

"Піраміда часу" у Німеччині

Піраміда складатиметься зі 120 бетонних блоків, які додають один раз на десятиліття. У результаті вийде масштабна споруда заввишки близько 7 метрів.

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Художник, який стояв за проєктом, помер у 2018 році. Однак, влада Вемдінгу прийняла сміливе рішення підтримати ідею художника. Щоб забезпечити необхідні кошти для розвитку цього новаторського об'єкта, було ініційовано фонд "Wemding Pyramids of Time".

Зараз жителі Вемдінга активно беруть участь у будівництві цих блоків, втілюючи свою відданість цьому унікальному баченню життя. Проєкт вивчає вплив часу на різні покоління.

У Німеччині мешканці будують "Піраміду часу" / Фото Felix Schmitt / The NY Times​

Один із мешканців міста, Карл-Хайнц Джон, колишній менеджер автомобільної промисловості, каже, що відвідував усі заходи з закладки блоків з 1993 року. Він пам'ятає неоднозначну реакцію на "піраміду часу" спочатку в місті.

"Піраміда часу" та інші проєкти можуть нагадувати людям, що кожне покоління має обов'язок перед нащадками, маючи владу залишити після себе спадщину, яка розширить вибір і можливості їхніх нащадків – або стримає їх,

– йдеться в повідомленні.

Нині на місці стоїть чотири блоки. Завершити "піраміду" планують до 3183 року.

Макет до "Піраміди часу" / Фото Felix Schmitt / The NY Times​