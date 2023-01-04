На українсько-румунському кордоні запрацював новий пункт пропуску

4 січня 2023, 11:47
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Джерело:

телеграм-канал Тараса Мельничука

На Закарпатті відкрили ще один пропускний пункт на кордоні з Румунією. Він повинен допомогти впорядкувати міжнародне залізничне сполучення.

Мовиться про пункт контролю "Рахів". Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.

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На кордоні з Румунією відкрився пункт пропуску "Рахів"

Так, на базі залізничної станції у Рахові запрацював пункт контролю через державний кордон для громадян, які прямують до чи з Румунії на потязі. Пункт пропуску працюватиме цілодобово.

Відкрито, з метою впорядкування діяльності міжнародного пункту пропуску через державний кордон з Румунією для залізничного сполучення "Ділове", на території залізничної станції Рахів міжнародний пункт контролю через державний кордон "Рахів" для залізничного пасажирського сполучення з тимчасовим (на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування) режимом функціонування і цілодобовим часом роботи,
– йдеться в повідомленні.

Початок роботи пункту пропуску "Рахів" полегшить перетин кордону для українців та допоможе розвантажити інші залізнодорожні пропускні пункти.

Усі діючі пункти пропуску на українсько-румунському кордоні

  • Солотвино – Сігету Мармацієй
  • Вадул-Сірет – Вікшани
  • Порубне – Сірет
  • Дякове – Халмеу
  • Дякове – Халмеу
  • Тересва – Кимпулунг ла Тиса
  • Ізмаїл – Плаур
  • Вилкове – Переправа
  • Кілія – Кілія Веке
  • Ділове – Валя Вишеулуй
  • Орлівка – Ісакча
  • Дяківці – Раковець
  • Красноїльськ – Вікову де Сус.
Автор: Назарій Сорока