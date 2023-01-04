На українсько-румунському кордоні запрацював новий пункт пропуску
Джерело:телеграм-канал Тараса Мельничука
На Закарпатті відкрили ще один пропускний пункт на кордоні з Румунією. Він повинен допомогти впорядкувати міжнародне залізничне сполучення.
Мовиться про пункт контролю "Рахів". Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.
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На кордоні з Румунією відкрився пункт пропуску "Рахів"
Так, на базі залізничної станції у Рахові запрацював пункт контролю через державний кордон для громадян, які прямують до чи з Румунії на потязі. Пункт пропуску працюватиме цілодобово.
Відкрито, з метою впорядкування діяльності міжнародного пункту пропуску через державний кордон з Румунією для залізничного сполучення "Ділове", на території залізничної станції Рахів міжнародний пункт контролю через державний кордон "Рахів" для залізничного пасажирського сполучення з тимчасовим (на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування) режимом функціонування і цілодобовим часом роботи,
– йдеться в повідомленні.
Початок роботи пункту пропуску "Рахів" полегшить перетин кордону для українців та допоможе розвантажити інші залізнодорожні пропускні пункти.
Усі діючі пункти пропуску на українсько-румунському кордоні
- Солотвино – Сігету Мармацієй
- Вадул-Сірет – Вікшани
- Порубне – Сірет
- Дякове – Халмеу
- Дякове – Халмеу
- Тересва – Кимпулунг ла Тиса
- Ізмаїл – Плаур
- Вилкове – Переправа
- Кілія – Кілія Веке
- Ділове – Валя Вишеулуй
- Орлівка – Ісакча
- Дяківці – Раковець
- Красноїльськ – Вікову де Сус.