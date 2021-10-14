На захисті гризунів: в Чехії роблять перевірки загибелі ховрахів

До правоохоронних органів звернулася Чеська інспекція навколишнього середовища (ČIŽP). Працівники інспекції попросили звернути увагу на забудовника, який реалізує новий проєкт в околицях міста Млада-Болеслав.

Будівництво малоповерхових житлових будинків здійснюється в районі Sahara. Це недалеко від спортивного аеродрому і місця проживання великої колонії ховрахів.

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Чому в Чехії почали перевірки загибелі ховрахів

Чеська інспекція навколишнього середовища (ČIŽP) звинуватила компанію-забудовника у проведенні робіт з порушенням регламенту. На думку інспекторів, на місці будівельного проєкту відбувається скидання ґрунту в недозволеному місці. Через це стається засипання нір гризунів. Багато тварин вже загинули в результаті такої недбалої поведінки забудовника.

Заяву, подану ČIŽP, чеська поліція прийняла. Правоохоронці провели попередню перевірку, а потім порушили кримінальну справу за статтею "Незаконне поводження з дикими тваринами, які перебувають під охороною, і дикорослими культурами".

Наразі у цій справі активно ведеться слідство. Якщо факт злочину доведуть, то винним загрожує до 3 років позбавлення волі.

У Чехії поліція розслідує загибель ховрахів через дії забудовника / Фото Uagolos.com

Цікаво, що раніше ховрахів у Чехії вважали шкідниками. Та пізніше через сільськогосподарські роботи популяція цих гризунів почала різко зменшуватися. Зараз ховрахи у Чехії захищаються державою, бо належать до вимираючого виду тварин. Станом на сьогодні у Чехії живуть всього близько 5 тисяч особин ховрахів.

У Чехії намагаються захистити ховрахів від вимирання / Фото Unsplash