Строительство малоэтажных жилых домов осуществляется в районе Sahara. Это недалеко от спортивного аэродрома и места проживания большой колонии сусликов.
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Почему в Чехии начали проверки гибели сусликов
Чешская инспекция окружающей среды (ČIŽP) обвинила компанию-застройщика в проведении работ с нарушением регламента. По мнению инспекторов, на месте строительного проекту происходит сброс грунта в неположенном месте. Из-за этого происходит засыпка нор грызунов. Многие животные уже погибли в результате такого небрежной поведения застройщика.
Заявление, поданное ČIŽP, чешская полиция приняла. Правоохранители провели предварительную проверку, а затем открыли уголовное дело по статье "Незаконное обращение с дикими животными, которые находятся под охраной, и дикорастущими культурами".
Сейчас в этом деле активно ведется следствие. Если факт преступления докажут, то виновным грозит до 3 лет лишения свободы.
В Чехии полиция расследует гибель сусликов из-за действий застройщика / Фото Uagolos.com
В Чехии пытаются защитить сусликов от вымирания / Фото Unsplash