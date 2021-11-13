Загроза трудовій міграції: у Польщі частину працівників можуть замінити роботи

У Польщі прогнозують масову заміну реальних працівників цифровими роботами чи роботизованими машинами. Це може статися вже за 5 років.

Такі дані наводить видання з посиланням на звіт EFL "Цифрова (р)еволюція на ринку лізингу. Під лупою".

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Згідно зі звітом, вже сьогодні 41% малих та середніх підприємств використовують у своїй діяльності цифрових роботів, 30% – ботів, а ще 18% – промислових роботів.

Багато підприємців мають намір інвестувати в цифрову роботизацію. Майже кожна друга компанія (45%) планує використовувати ботів через 5 років. Ще 28% хочуть інвестувати в промислових роботів,

– мовиться у повідомленні.

Чи не найбільше занепокоєння такі цифри викликають у робітників, які працюють у компаніях, орієнтованих на виробництво. Про це заявили аж 76% опитаних.

За час пандемії дві треті підприємців посилили використання технологій та хочуть зберегти тенденцію й надалі.

Однак, як пишуть аналітики видання The Verge, у деяких галузях машини вже замінили людей, або є їхніми "кураторами". До прикладу, на складах Amazon роботи підвищують ефективність робітників за допомогою таблиці лідерів та нав'язування темпу роботи.

Варто зауважити, що таке "підвищення ефективності" грало на руку власникам компанії, але аж ніяк не робітникам, які працювали у шаленому темпі й навіть не мали часу поїсти чи сходити в туалет.

Один з прикладів, які розповів робітник Amazon: компанія обладнала склади пристроєм, що підсвічує потрібний предмет. Це дозволяє системі ще більше збільшити швидкість та усунути "мікромоменти відпочинку" комірників під час візуального пошуку предмета на полиці.