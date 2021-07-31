Чи задоволені жителі Чехії своєю фінансовою ситуацією: результати опитування

Дані опитування Центру вивчення громадської думки (CVVM) свідчать про те, що більшу частину жителів Чехії цілком влаштовує їхнє фінансове становище. А кількість людей, які назвали себе бідними, є рекордно низькою.

Опитування CVVM проводилося з 29 травня по 13 червня включно. У ньому взяли участь 957 жителів Чехії.

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Результати опитування

20% опитаних осіб назвали свою сім'ю бідною. Вони заявили, що їхній сукупний місячний дохід не перевищує 24 тисячі крон (близько 30 тисячі гривень). Це найнижчий показник за останні 8 років. Для порівняння, у 2021 році 30% людей відповіли, що їхні доходи є мінімальними.

Для тих, хто вважає свою сім'ю багатою (таких є 10%), середній чистий щомісячний дохід сім'ї складає близько 57 тисяч крон (тобто, 72 тисячі гривень).

Більшість респондентів вважають себе не бідними, але й не багатими. Їхні фінанси сягають близько 37 тисяч (приблизно 47 тисяч крон).

Високі прибутки, як з'ясувалося у результаті опитування, отримують люди з вищою освітою, найчастіше приватні підприємці та менеджери. Натомість про фінансову скруту говорять некваліфіковані робітники, пенсіонери та безробітні.

При цьому дохід 95% сімей в Чехії дозволяє задовольняти основні потреби, такі як їжа, одяг, предмети догляду за собою.

Відомо, що на фінансову ситуацію негативно вплинула пандемія коронавірусу. Через неї 19% домогосподарств у Чехії опинилися у важкому фінансовому становищі. Попри це, результати дослідження Центру вивчення громадської думки виявилися доволі оптимістичними.