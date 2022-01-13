Чи задоволені українці роботою в Польщі: результати опитування

Життя трудового мігранта важко назвати легким. Попри виснажливу працю, 85% українців в Польщі задоволені своєю роботою та вдячні за отримані можливості.

Такі результати дослідження представило агентство з працевлаштування OTTO Work Force, а описав ресурс Yavp.pl. Опитування проводили серед громадян України, які зараз працевлаштовані в Польщі.

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Результати дослідження

Серед всіх опитаних українців, які мають роботу в Польщі, лише 4% заявили про те, що вони не задоволені працею, яку виконують. Також 11% респондентів не змогли дати чіткої відповіді.

Водночас аж 85% учасників дослідження цілком влаштовує їхнє становище. Цікаво, що цей показник колись був ще вищим. Наприклад, у 2017 році 94% українців зізналися, що їм подобається працювати в сусідній країні.

Падіння показника задоволеності роботою серед українців в Польщі спостерігалося у 2020 році. Тоді почалася криза, спричинена пандемією COVID-19. Відтак, багато трудових мігрантів втратили роботу чи заробляли менше.

У 2021 році польська економіка почала оговтуватися після перших хвиль пандемії: з'явилися нові робочі місця, зарплати підвищилися, тому багато працівників з України знову вирушили до Польщі на заробітки. До того ж працедавці в Польщі, аби повернути докарантинні економічні показники, почали встановити конкурентні зарплати, премії чи додаткові переваги для робітників. Це вплинуло на те, що рівень задоволеності персоналу польськими компаніями зріс.

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