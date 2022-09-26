Аеропорт Шопена у Варшаві припинив впускати росіян на територію Польщі

У Польщі почала діяти заборона щодо в'їзду росіян. Аеропорт Варшави уже оголосив, що адаптується до нових правил і відсьогодні, 26 вересня, не пускатиме громадян росії на територію країни.

Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ Польщі, росіяни не можуть в'їжджати до країни. Обмеження діятимуть на всіх прикордонних переходах, а з 26 вересня – в аеропортах і морських портах.

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Заборона щодо в'їзду росіян до Польщі

Аеропорт імені Шопена став закритий для мандрівників з росії. Це прямий результат заборони росіянам на в'їзд на територію Польщі.

Нагадаємо, що згідно з постановою, якщо авіакомпанія бере на борт особу, яка не має права в'їзду в ЄС через польський прикордонний пункт, вона буде зобов'язана перевезти її своїм коштом.

Однак нові обмеження не означають повної заборони перетину кордону для громадян росії. Серед винятків є:

дисиденти;

особи, залучені до гуманітарних справ;

власники посвідок на проживання;

водії транспорту для міжнародних перевезень;

члени дипломатичних місій.



Аеропорт імені Шопена не пускає росіян до Варшави / Фото фейсбук Lotnisko Chopina