Аеропорт Шопена у Варшаві припинив впускати росіян на територію Польщі
Джерело:Warszawa.Wyborcza
У Польщі почала діяти заборона щодо в'їзду росіян. Аеропорт Варшави уже оголосив, що адаптується до нових правил і відсьогодні, 26 вересня, не пускатиме громадян росії на територію країни.
Згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ Польщі, росіяни не можуть в'їжджати до країни. Обмеження діятимуть на всіх прикордонних переходах, а з 26 вересня – в аеропортах і морських портах.
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Заборона щодо в'їзду росіян до Польщі
Аеропорт імені Шопена став закритий для мандрівників з росії. Це прямий результат заборони росіянам на в'їзд на територію Польщі.
Нагадаємо, що згідно з постановою, якщо авіакомпанія бере на борт особу, яка не має права в'їзду в ЄС через польський прикордонний пункт, вона буде зобов'язана перевезти її своїм коштом.
Однак нові обмеження не означають повної заборони перетину кордону для громадян росії. Серед винятків є:
- дисиденти;
- особи, залучені до гуманітарних справ;
- власники посвідок на проживання;
- водії транспорту для міжнародних перевезень;
- члени дипломатичних місій.
Аеропорт імені Шопена не пускає росіян до Варшави / Фото фейсбук Lotnisko Chopina