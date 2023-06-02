На Балі ввели суворі обмеження для туристів: за порушення можуть депортувати

На найпопулярнішому острові Індонезії – Балі – ввели серйозні заборони для туристів. Із цікавого: не можна фотографуватися оголеними у святих місцях і лаяти владу у соцмережах. За порушення загрожує депортація.

Губернатор Балі Ваян Костер ввів суворі обмеження як для туристів, так і для місцевих жителів. Тепер підійматися на священні гори або навіть перебувати поряд з ними можна лише під час спеціальних церемоній. Які ще неочевидні заборони потрібно врахувати – дізнаєтесь в матеріалі.

Читайте також: За що в Іспанії можуть оштрафувати на 200 євро: несподівана заборона

За що можуть депортувати з Балі

Тепер туристи не зможуть відвідувати релігійні пам'ятки Балі без супроводу ліцензованого гіда. А вхід до храмів дозволений лише для молитви і виключно у традиційному балійському одязі. Також суворо заборонено залазити на священні дерева, торгувати артефактами та наркотиками.

Серйозні проблеми, аж до депортації з Індонезії, можуть бути у туристів, які вирішили сфотографуватися у відвертому одязі або взагалі без нього на тлі святих місць. Саме за це у березні вислали з острова російського туриста. Він зробив напівоголене фото на вершині священної гори на Балі. Світлина викликала бурхливу дискусію через погану поведінку іноземців на острові. Через цей інцидент губернатор Балі запропонував взагалі припинити видавати візи туристам з Росії та України.

Також іноземців можуть покарати за сміття в громадських місцях і на природі. А ще – не варто лаяти представників місцевої влади у соціальних мережах.

Правила щодо скутерів на Балі також змінили / Фото Unsplash

Чи можуть туристи орендувати байк на Балі

Оренду мотоциклів та скутерів для туристів на Балі частково обмежили. Тепер заборонено брати байки у власників гостьових будинків та просто знайомих на острові. Орендувати транспорт дозволено тільки у офіційних туристичних та транспортних представників.

Заборону на оренду мотоциклів та скутерів для туристів почали обговорювати, коли сильно зросла кількість ДТП. Влада острова вважає, що іноземці часто не дотримуються правил дорожнього руху, катаються без шолома та прав і дозволяють собі сідати за кермо напідпитку.

Влада Балі взагалі хоче обмежити масовий туризм на 100 років. Наразі обговорюють можливість запровадити квоти на в'їзд на найближче століття. Причиною для цього стало різке збільшення правопорушень за участю туристів на острові за останній рік. Більшість порушників – росіяни.