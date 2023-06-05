50% з усіх біженців: кількість українців із дітьми у Польщі рекордно зросла

Якщо у 2021 році таких було 11%, то у 2023 – 50%. Про це мовиться у дослідженні "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи" міграційної платформи EWL.

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За рік кількість українців з дітьми в Польщі зросла вп'ятеро

Дослідження показало, що порівняно з 2021 роком відсоток громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми, зріс вп'ятеро. До Польщі з дітьми приїхали не лише воєнні біженці (66%), а й економічні мігранти (40%).

При цьому третина респондентів заявили, що їхні діти користуються винятково польською системою освіти. Водночас 38% опитаних вказали, що діти навчаються одночасно у польських та українських школах. 27% українців користуються тільки українською системою освіти.

Українські батьки охоче записують своїх дітей до польських шкіл завдяки можливості інтеграції дітей із польськими однолітками, а також через потребу в цей час працювати. Водночас вони обирають навчання онлайн в українських школах, щоб дитина мала змогу здобути українську освіту,

– пояснює операційна директорка Фундації EWL Марія Кузенко.

Вибір тільки української системи освіти вказали 32% опитаних біженців. Серед людей, які приїхали до війни, лише 22% вказали, що їхні діти навчаються виключно в українських школах.

Опитування громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4 – 13 березня 2023 року у понад десяти польських містах. Участь у дослідженні взяли 500 повнолітніх громадян України.

Чи повернуться з-за кордону українські підлітки

За кордоном через війну опинилися мільйони українських дітей та підлітків. Чимало з них вже інтегрувалися в іноземне суспільство й мають намір влаштувати своє життя там. За яких умов вони обиратимуть для свідомого життя Україну, розповідає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.