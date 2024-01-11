Кейт та Філ із Брісбена запланували відпустку у столиці Великої Британії. Вони купили два недешеві квитки до Лондона і назад. Але пара не очікувала, що на них чекають ще й немалі додаткові витрати.

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За неуважність довелось заплатити

Квитки на літак для обох пасажирів купував чоловік. І він не врахував, що скорочене ім'я його дружини – Кейт, а в паспорті вона Кетрін. Він помилився і зробив бронювання на "Кейт".

Коли австралійське подружжя намагалося сісти в літак, їх зупинили й відвели з черги. Пасажирам виписали догану за те, що Філ забронював квиток на скорочене ім'я своєї дружини і воно не збігалося з даними в паспорті.

Це була адміністративна помилка. Я думаю, що я одружився з Кейт у церкві, а не з Кетрін,

— розповів Філ.

Спершу авіакомпанія повідомила Філу та Кейт, що вони можуть змінити ім'я в бронюванні за помірну доплату. Але за кілька хвилин до вильоту агент із бронювання повідомив: потрібно повністю скасувати квиток Кейт та купити новий. А він коштував аж 4 700 австралійських доларів (3 155 доларів США).

Вони (тобто представники авіакомпанії) нібито не встигли оформити зміну імені на квитку. Але вони встигли продати нам новий квиток,

— обурився Філ і додав, що почувався ошуканим через стягнення такої високої плати.

Кетрін намагалася вмовити перевізника піти на поступки, телефонувала до головного офісу. Адже парі все ж довелося витратити на новий квиток майже всі гроші, які вони відклали на відпустку.

Але головна проблема була в тому, що пара купувала квитки не напряму через авіакомпанію, а скористалась послугами посередника – туристичної фірми. Тому єдиний варіант, який їм змогли запропонувати – це скасувати квиток і купити його повторно. А через те, що проблему з іменем у квитку виявили запізно, довелося сплатити ще й величезні збори авіакомпанії. Тому ця помилка коштувала туристам занадто дорого.

Відпустка мрії пішла "коту під хвіст" через паспорт

А інша родина туристів взагалі пропустила довгоочікувану відпустку через пошкоджений паспорт. Він був розірваний буквально на 1 сантиметр.

Сім'я планувала зустріти Новий рік в Іспанії, але не судилося. 19-річний Джейк Бертон був в очікуванні свого першого польоту. Але пошкоджений документ зірвав усі плани на відпустку. Працівник авіакомпанії сказав, що паспорт пошкоджений і пасажир не зможе пройти на борт.

На першій сторінці паспорта був маленький розрив, всього сантиметр, біля палітурки. Але вся родина пропустила відпустку в Аліканте через цю прикрість.