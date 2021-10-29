Большинство штрафов в Швеции, как показывает практика, связанные с неправильной парковкой. Причем касаются они не только парковки в неположенных местах.

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Правило 10 метров

В Швеции запрещено парковаться в 10 метрах от перекрестка. Ведь такое размещение автомобиля может мешать другим людям. Поэтому нередко в Швеции можно увидеть людей, которые делают большие шаги с задумчивым выражением лица. Они размышляют, стоит ли рисковать, оставляя свою машину рядом, за углом.

Временный запрет на парковку, когда убирают жилые улицы

На некоторых жилых улицах в Швеции проводят генеральную уборку один раз в месяц. Это сопровождается установлением специальной таблички, предупреждающей о запрете парковки в определенный временной промежуток. Эта деятельность называется servicedagar и является причиной многих штрафов. Е сли водитель в Швеции регулярно паркуетесь на жилой улице, ему следует знать, в какой день месяца устанавливают соответствующий знак, и заботиться тогда о парковке в другом месте или не использовать в этот день личное авто.

24-часовое правило

Даже на улицах без дорожной разметки, где нет необходимости предъявлять какой-либо парковочный талон, все равно существует ограничение по разрешенных часах парковки. Чаще всего это 24 часа. Поэтому оставлять свой автомобиль на стоянке дольше, чем на сутки не рекомендуется.