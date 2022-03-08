За чергами на кордоні з країнами ЄС тепер можна стежити у реальному часі: інтерактивна карта

Українці продовжують покидати східні області й не лише через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія. Значна частина людей для евакуації обирає власні автівки, якими прямують за межі України.

Аби краще спланувати свій маршрут і обрати той пункт пропуску на кордоні, де найменша черга, Державна митна служба України створила інтерактивну карту. На сайті у реальному часі можна відстежувати ситуацію на митниці.

До слова Не Польщею єдиною: який пункт пропуску обрати, аби швидше перетнути західний кордон з ЄС

Якщо ви прямуєте у європейські країни, прикордонники радять обирати пункти пропуску на кордоні зВони переважно порожні або ж черги там мінімальні.

Наразі маємо ситуацію, коли одні пункти пропуску перевантажені, інші абсолютно порожні. З метою перенаправлення потоків авто, що виїжджають із країни, ми створили інтерактивну карту з пунктами пропуску з сусідніми державами, на якій у режимі реального часу можна бачити ситуацію з чергами,

– йдеться у повідомленні.

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Інтерактивна карта від Державної митної служби України

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