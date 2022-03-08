Чтобы лучше спланировать свой маршрут и выбрать пункт пропуска на границе, где наименьшая очередь, Государственная таможенная служба Украины создала интерактивную карту. На сайте в реальном времени можно отслеживать ситуацию на таможне.

К слову Не Польшей единственной: какой пункт пропуска выбрать, чтобы быстрее пересечь западную границу

Если вы направляетесь в европейские страны, таможенники советуют выбирать пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. Они преимущественно пустые или очереди там минимальные.

Сейчас есть ситуация, когда одни пункты пропуска перегружены, другие абсолютно пусты. С целью перенаправления потоков выезжающих из страны авто мы создали интерактивную карту с пунктами пропуска с соседними государствами, на которой в режиме реального времени можно видеть ситуацию с очередями, – говорится в сообщении.

Интерактивная карта доступна по ссылке !



Интерактивная карта от Государственной таможенной службы Украины