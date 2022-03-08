Чтобы лучше спланировать свой маршрут и выбрать пункт пропуска на границе, где наименьшая очередь, Государственная таможенная служба Украины создала интерактивную карту. На сайте в реальном времени можно отслеживать ситуацию на таможне.
К слову Не Польшей единственной: какой пункт пропуска выбрать, чтобы быстрее пересечь западную границу
Сейчас есть ситуация, когда одни пункты пропуска перегружены, другие абсолютно пусты. С целью перенаправления потоков выезжающих из страны авто мы создали интерактивную карту с пунктами пропуска с соседними государствами, на которой в режиме реального времени можно видеть ситуацию с очередями, – говорится в сообщении.
Интерактивная карта от Государственной таможенной службы Украины
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