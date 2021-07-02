Їй 13, а вона вже володіє 5 іноземними мовами: успіхи українки, яка живе у Вроцлаві

Надя Полчанінова – юний поліглот. Крім української, дівчинка чудово володіє польською, російською, англійською, французькою та німецькою. Як вона вчиться, чим займається у вільний час і чи до вподоби їй жити у столиці Нижньої Сілезії – у матеріалі.

Українка без проблем читає книги мовою оригіналу. Крім того, вона стала першою іноземкою, яка перемогла у Загальнопольському конкурсі красномовства, залишивши позаду юних поляків.

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Переїзд у Вроцлав та опанування польської мови

Надя та її батьки приїхали до Вроцлава з Харкова понад рік тому. Коли дівчинка довідалася про те, що житиме в Польщі, то одразу почала вивчати польську. Спочатку Надя дивилася польські фільми та серіали, слухала казки, а потім почала читати книжки.

Першою книгою, яку юна українка прочитала польською мовою, був роман "Хлопчаки з вулиці Пала". Твір дівчинці дуже сподобався. Так само її вразила книга "Сізіфова праця". Її Надя прочитала двічі. А серед фільмів, які сподобалися, українка згадує Quo Vadis.

Таким чином Наді вдалося вивчити польську мову самостійно доволі швидко. Пригадує, що найважче їй давалося вимовляти деякі слова. Та польська мова не є найскладнішою з тих, які вивчала Надя. Вона зазначає, що німецька давалася їй значно важче.

Крім перегляду та прослуховування, Надя використовувала ще й записи під час вивчення іноземної мови. Вона писала на картках слова: з одного боку українською, з іншого – польською, а потім вивчала їх.

Надя Полчанінова / Фото www.wroclaw.pl

Таланти

Про те, що у дівчинки надзвичайний талант до вивчення іноземних мов, розповідає її вчителька, Сільвія Нольберт. Жінка пригадує час, коли Надя прийшла у нову школу. Дівчинка одразу попросила вчительку дати їй список літератури, яку раніше читав клас. Вона хотіла прочитати всі книжки та якнайшвидше наздогнати своїх однокласників, опанувати вже опрацьовані ними матеріали.

У моїй педагогічній практиці така ситуація виникла вперше, хоча в нашій школі навчається не одна дитина-іноземець... Мушу додати, що вона й висловлюється зовсім інакше, ніж її однолітки. Її польська мова більш барвиста,

– розповідає вчителька школи № 113 у Вроцлаві.

Те, що Надя дуже любить вчитися, підтверджують і батьки дівчинки. Мама Наді зазначає, що донька читає мовою оригіналу твори Бальзака, обожнює творчість Жеромського і Сенкевича.

Також Надя любить брати участь у різних конкурсах. Завдяки своїй працелюбності вона часто перемагає у них. Каже, що вміє себе мобілізувати так, аби робити все якнайкраще і не відчувати при цьому стрес.

У вільний від навчання час українка займається карате та їздою на конях.

Надя Полчанінова / Фото inpoland.net.pl

Враження від Вроцлава

Життя у Польщі Наді подобається. Вона добре відгукується про місто, в якому живе, та про його жителів.

Тут я зустрічаю лише доброзичливих людей. Жителі Вроцлава насправді добрі та толерантні, усміхнені. Окрім того, мені подобається архітектура міста, зокрема площа Ринок, а також сади та парки,

– ділиться дівчинка.

Щодо планів на майбутнє, то юна поліглотка має бажання закінчити юридичний факультет та стати дипломатом.