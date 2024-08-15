Туристів запрошують безплатно переїхати на райський острів

Райський острів запрошує мандрівників переїхати. Жодних грошей не потрібно. Знадобиться лише бажання та ентузіазм.

Мовиться про острів Піткерн, розташований у Тихому океані. Його вважають одним з найбільш ізольованих у світі. Загалом на території острова мешкає менше 40 людей. Водночас вони прагнуть зробити все, аби на Піткерн повернулося активне життя. Зокрема, пропонують туристам безплатно переїхати. Їм готові видавати візи.

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Чому місцеві мешканці закликають переїжджати

Мешканці острова Піткерн розповідають про нього, як про райський куточок. Головне завдання – хоч трішки збільшити кількість населення.

Ми закликаємо більше людей, щоб збільшити чисельність населення, і у нас було багато запитів, але тільки одна людина подала заявку на переїзд на Піткерн,

– кажуть місцеві.

Найбільша проблема – на Піткерні фактично нереально знайти роботу. Місцеві мешканці намагалися заробити на тому, що продавали марки. Водночас з часом маленький бізнес занепав. Останні 20 років Піткерн виживає коштом державної допомоги.

Наразі експерти зауважують, що переїзд може бути актуальним для цифрових кочівників. Вони можуть оселитися у райському куточку без шкоди для своїх кар'єр.