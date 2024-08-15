Чудовисько озера Лох-Несс – одна з найвідоміших легенд в історії людства. Щороку тисячі туристів прибувають туди, аби насолодитися моторошною атмосферою та дізнатися нові факти про міфічну (чи то реальну) істоту. І, схоже, нарешті людство наблизилося до розгадки цієї таємниці.

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Вчені зафіксували серцебиття ймовірного чудовиська

Дослідження озера Лох-Несс не зупиняються ані на мить. Останнім часом підводні детектори вкотре зафіксували незвичне серцебиття на дні озера. Його вдалося вловити за допомогою гідрофона. Він виявив ритмічні коливання. Джерело звуку наразі не вдалося визначити. Водночас дослідники – вже й так просто у захваті. Вони переконані, що світ може перебувати на порозі грандіозного відкриття.

На записі чітко чути ритмічний пульс або биття серця. Ми й гадки не маємо, що викликало цей звук, але це дуже цікаво,

– кажуть вчені.



Дослідження Лох-Несського озера триває / Unsplash

Шум почали фіксувати 10 серпня. Можливо, чудовисько наблизилося до поверхні озера, аби подивитися на Персеїди-2024. Очікують, що новий результат дослідження приверне увагу ще більшої кількості туристів.

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