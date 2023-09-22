Євросоюз знову відклав запуск системи ETIAS: коли нарешті почне діяти

Європейський Союз оголосив про затримку запуску системи ETIAS, яка спочатку була запланована на 2024 рік. Перенесення дати відбувається вже не вперше.

ЄС знову відклав запуск ETIAS

Переглянуті часові рамки тепер встановлюють дату впровадження на травень 2025 року, хоча важливо зазначити, що ще можна очікувати подальших коригувань. Деталі про заяву – читайте далі!

Зверніть увагу Євросоюз пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців: відомі дати

Все через те, що затягується запуск системи в'їзду / виїзду EES – без неї система авторизації в'їзду ETIAS не може працювати. ETIAS буде готова до тестів лише за 5 – 6 місяців після впровадження EES. А остання, найімовірніше, запрацює лише у середині 2024-го.

Спочатку ми розраховували, що ЕЕС запрацює до кінця цього року або, найпізніше, на початку наступного. Через непередбачені затримки стало очевидно, що цей термін недосяжний. У результаті впровадження ETIAS перенесено на травень 2025 року з можливістю подальшого перенесення,

– йдеться у повідомленні.

EES та ETIAS – це нові системи, які мають покращити контроль на зовнішньому кордоні ЄС:

Перша поширюється на громадян усіх країн, які не входять до Євросоюзу чи Шенгенської зони. Система збиратиме дані про них під час першого в'їзду до ЄС і передаватиме цю інформацію іншим країнам.

ETIAS відноситься лише до тих іноземців, які можуть в'їжджати до ЄС безвізом.

Зауважимо, дата початку роботи ETIAS поки невідома. Очікується, що він буде анонсований наприкінці 2023 року.

Як зміняться правила перетину кордону з ЄС?

Система ETIAS працюватиме так: мандрівники з понад 60 країн, які мають право подорожувати країнами ЄС без візи, будуть платити спеціальний збір за в'їзд – 7 євро. Це правило стосується й українців.

Термін дозволу на в'їзд – 3 роки або до закінчення дії паспорта мандрівника. Щоразу отримувати новий дозвіл не потрібно, адже ETIAS можна використовувати необмежену кількість разів. Головне, щоб не порушувався дозволений термін перебування, який зазвичай не перевищує 90 днів протягом 180-денного періоду. Однак важливо зазначити, що наявність ETIAS не гарантує, що мандрівник зможе досягти пункту призначення.