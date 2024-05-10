Страйки на транспорті заплановані у кількох країнах Європи і у травні. Де та коли пасажири можуть стикнутися із труднощами під час поїздок, розповідаємо нижче у матеріалі.

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У Європі почалися масштабні страйки на транспорті

Велика Британія

На знак протесту проти оплати та умов праці машиністи поїздів на ключових приміських маршрутах у Британії розпочали страйк. Члени ASLEF зупинили тисячі поїздів з 7 по 9 травня 2024 року, що спричинило значні перебої в роботі пасажирів.

Страйк впливає на 14 залізничних компаній в Англії, які знаходяться під контролем уряду Великої Британії і входять до складу Rail Delivery Group (RDG). Багато з постраждалих операторів вжили превентивних заходів, скасувавши всі залізничні рейси на час страйку.

Зміни у роботі залізниці слід очікувати до 11 травня, оскільки члени профспілки машиністів ASLEF також беруть участь у страйку проти понаднормової роботи.

Водночас страйкувати готуються працівники найбільшого аеропорту Великої Британії – лондонського Хітроу. Страйк мав початися 7 травня, але його відклали на два дні для переговорів. Якщо не буде досягнуто згоди, страйк триватиме з 9 до 13 травня, що може спричинити збої у роботі аеропорту.

Італія

У серії майбутніх залізничних страйків в Італії очікуються перебої в русі поїздів у різних регіонах. Регіональні страйки відбудуться 10 травня в Неаполі, 17 травня в регіоні Фріулі-Венеція-Джулія та 27 – 28 травня в Лігурії.



Trenitalia / Фото Trainline

Також на 19 травня запланований загальнонаціональний страйк, який вплине на послуги Trenitalia і Trenord. Очікується, що машиністи поїздів страйкуватимуть майже цілий день, що спричинить потенційні затримки та скасування рейсів для пасажирів.

Франція

Французькі бортпровідники пригрозили страйком з 8 по 12 травня з очікуваним рівнем участі 90%. Страйк має вплинути на рейси іспанської авіакомпанії Vueling. Бортпровідники виступають за перегляд умов їхньої праці.

Ісландія

Працівники найбільшого аеропорту Ісландії Кеплавік планують страйкувати 9 – 12 травня, якщо не буде вирішений трудовий спір. Вони мають намір щодня зупиняти свою роботу на 4 години, що може призвести до збоїв рейсів.