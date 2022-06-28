У Європі масово скасовують рейси: з чим це пов'язано

У європейських аеропортах — хаос і довгі черги. Все через брак персоналу. Працівники авіакомпаній страйкують, що призводить до скасування польотів.

У Європі влітку скасують понад 10 тисяч рейсів

Обмеження на поїздки через COVID-19 вже зняті в більшості країн ЄС, але пасажири тепер стикаються з багатьма іншими незручностями. Так, через масові страйки співробітників авіакомпаній, рейси затримують, а деякі й зовсім скасовують.

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Втім, очікується, що польотів впродовж літа скасують ще більше – понад 10 000 рейсів. Туристів попереджають про зрив літніх відпусток, оскільки скасування рейсів великими авіакомпаніями порушує графік польотів.

Причина такої ситуації – страйки екіпажів Ryanair, easyJet, British Airways та інших авіаперевізників.

Які авіакомпанії виходять на страйки

Співробітники Ryanair у Бельгії, Португалії, Франції, Італії та Іспанії страйкують з 25 червня по 2 липня. Вони мітингують через низькі зарплати і просять покращити умови праці. При цьому екіпаж Ryanair у Великій Британії на страйки не виходив. Але заявив, що ситуація з рейсами в країні торкнеться 30 000 пасажирів.

У страйках беруть участь пілоти і бортпровідники інших великих авіакомпаній. Серед них – easyJet, Volotea, Malta Air і Crewlink.

До слова, пілоти скандинавської авіакомпанію SAS з Норвегії, Швеції та Данії анонсували страйк на 29 червня.

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