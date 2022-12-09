Біженців стає дедалі більше, і не тільки українських: у Європі фіксують рекорди

Так, європейській зоні загрожує нова міграційна криза, адже країни намагаються прийняти як українців, так і біженців з інших країн. Через це муніципалітети дедалі частіше досягають межі своїх можливостей.

Зауважте Європейські країни і надалі готові приймати біженців з України: свіже опитування

Останні дані викликають занепокоєння в країнах-членах ЄС щодо розміщення біженців в Європі. У вересні 2022 року до органів влади ЄС, Норвегії та Швейцарії було подано 98 000 заявок на надання притулку, що є найбільшою кількістю заявок, поданих з 2016 року. Ці цифри можна співвіднести з російською війною в Україні.

Ситуація змушує країни ЄС побоюватися нової людської хвилі в регіоні. Особливо проти міграції виступають у Південній Європі. Нещодавно новий прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні відмовилася дозволити причалити рятувальному кораблю із 234 мігрантами, їх вирішили прийняти у Франції.

У Німеччині не справляються з напливом українців

Чимало німецьких міст повідомляють, що більше не можуть прийняти українців та біженців.

Нам доведеться почати покладатися на надзвичайні рішення, тому що звичайне житло, яке було б надано для цієї мети, недоступне за кількістю та якістю,

– сказав мер Штраубінга Маркус Паннермайр.

В колишньому аеропорту Тегель у Берліні облаштували 3 600 місць для українців, які прибудуть через холоди. Біженці сплять на ліжках у спільних приміщеннях, поки розглядаються їхні запити на міжнародний захист.

У Бельгії теж складна ситуація

Житлова система Бельгії переповнена, а приблизно 3 000 чоловіків-біженців не мають доступу до притулку. В Бельгії немає місця вже два місяці, і через цю ситуацію відмовляють навіть жінкам і дітям.

Європейський уряд критикують за краще ставлення до українців

Оскільки жінкам і дітям відмовляють у притулку в Європі, а українських біженців швидко приймають, європейський уряд критикують за краще ставлення до українців, ніж до інших біженців. З огляду на це європейські громадяни можуть вагатися щодо надання захисту мігрантам.