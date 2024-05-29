Експерти прогнозують, що літо 2024 року стане мало не найспекотнішим в історії Європи. Туристам варто готуватися до цього фізично та морально.

Зверніть увагу Мешканці популярного курорту відгородилися від туристів ланцюгами

За словами метеорологів, температура повітря упродовж червня, липня та серпня цього року завжди буде вище середнього. Окрім того, траплятимуться спалахи спеки. Пережити їх буде важко. Попереджують, що аномальна спека торкнеться навіть Скандинавських країн, де зазвичай прохолодніше. Окрім того, до рекордних потеплінь варто готуватися жителям Німеччини.

В останні місяці температура повітря та океану, як і раніше, астрономічно висока. Ми бачимо, що квітень 2024 року стане 11-м місяцем поспіль із найвищою температурою за всю історію спостережень,

– мовиться у повідомленні.

Організатори літніх Олімпійських ігор, які відбудуться влітку у Парижі, вже хвилюються, що аномальна спека вплине на кількість гостей.

Відпустка за Полярним колом стає новим трендом

Доки південні країни потерпають від спеки, новим трендом стають мандрівки на північ. Все більше людей воліють провести відпустку за полярним колом. Попит настільки великий, що популярні авіакомпанії запустили нові рейси. Прогнозують, що зацікавлення туристів північними курортами лише зростатиме.