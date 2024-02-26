Історичне рішення на шляху до ЄС: українську залізницю з'єднають з європейською мережею

Будівництво євроколії від кордону з ЄС до Львова стартує вже невдовзі. Історичну новину анонсували в уряді наприкінці лютого.

Олександр Кубраков – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури – розповів, що будівництво стартує вже упродовж 2024 року. Європейська колія Мостиська-Скнилів вестиме від державного кордону з Польщею до Львова.

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Будівництво першої великої ділянки європейської колії, Мостиська-Скнилів. Ми з'єднаємо нашу залізницю з європейською мережею. Це перший проєкт, ми будуватимемо його вже цього року разом із європейськими партнерами та донорами,

– мовиться у повідомленні.

Будівництво планували розпочати ще у 2020 році. Водночас спершу розпочалася пандемія коронавірусу, а згодом – повномасштабна війна Росії з Україною. Вартість проєкту загалом оцінюють у понад 20 мільйонів доларів.

Україна запускає трансфер з Одеси

В Україні наразі не працюють аеропорти. Українці, які хочуть полетіти в інші країни, часто користуються послугами аеропорту у Кишиневі (Молдова).

Аби спрости процес прибуття до Молдови, Україна запускає спеціальний аеротрансфер з Одеси до Кишинева. Тривалість поїздки – 4 години (з урахуванням часу на проходження кордону). Мовиться про КПП "Маяки – Паланка – Удобне".

Квиток коштуватиме 800 гривень. Окрім того, для військових та їхніх рідних, людей з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій передбачені знижки.