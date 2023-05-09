Чимало українців продовжують перебувати закордоном і надалі, тож можуть проголосувати і за Україну зокрема. 24 Канал розповідає про нову систему голосування, яка почала діяти у 2023.
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Як проголосувати за Україну
Правило, за яким не можна голосувати за представника своєї країни, залишається незмінним і цього року. Відтак, перебуваючи в Україні, люди не зможуть віддати свій голос за гурт TVORCHI.
Проте заборона діє лише для території нашої держави. Якщо ж українець перебуває за кордоном, то підтримати земляків буде легко! Для цього потрібно мати сім-карту іноземного оператора. Та варто врахувати, що TVORCHI автоматично пройшли у фінал конкурсу, тому саме 13 травня за них можна віддати свій голос.
Як проголосувати з Польщі, Німеччини, Чехії, Італії та інших країн
Спеціально до старту Євробачення 2023 розробили зручну систему голосування. Зокрема, підтримати свого фаворита можна на сайті або в мобільному додатку, обравши країну, з якої ви голосуєте.
Крім цього, українці за кордоном і жителі різних держав можуть віддати свій голос і завдяки СМС-повідомленням чи дзвінкам. Для цього варто обрати спеціальний номер, що відповідає державі, в якій людина перебуває, та номер фаворита на Євробаченні 2023.
Зокрема, СМС-повідомлення можна відправити:
- з Польщі – на номер 73555 + у тексті вказати номер фаворита;
- з Німеччини – 99599 + номер фаворита;
- з Чехії – 906 11 13 + номер фаворита;
- з Італії – 475 475 0 + номер фаворита.
У таблиці нижче міститься вся інформація, необхідна для голосування у різних країнах-учасницях, а також вартість цієї опції.
Як проголосувати на Євробачення-2023 з різних країн світу / Фото з сайту Євробачення 2023
Слід зазначити, що у 2023 році результати півфіналів будуть визначатися лише шляхом голосів глядачів, без оцінок журі. Востаннє такий принцип застосовувався у 2009 році. Тож ваш голос може стати вирішальним!
Євробачення-2023 повинен був проходити в Україні
- 67-й пісенний конкурс мав відбутися в Україні, адже саме український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу минулого року. Однак через повномасштабну війну Євробачення-2023 перенесли до Великої Британії, яка у 2022 році посіла друге місце.
- Перший півфінал проведуть 9 травня, другий – 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня.
- Цьогоріч Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею "Heart Of Steel". Оскільки Україна перемогла торік, то на Євробаченні-2023 ми побачимо наших представників одразу в гранд-фіналі. Колектив вийде на сцену під номером 19.