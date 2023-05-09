Чимало українців продовжують перебувати закордоном і надалі, тож можуть проголосувати і за Україну зокрема. 24 Канал розповідає про нову систему голосування, яка почала діяти у 2023.

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Як проголосувати за Україну

Правило, за яким не можна голосувати за представника своєї країни, залишається незмінним і цього року. Відтак, перебуваючи в Україні, люди не зможуть віддати свій голос за гурт TVORCHI.

Проте заборона діє лише для території нашої держави. Якщо ж українець перебуває за кордоном, то підтримати земляків буде легко! Для цього потрібно мати сім-карту іноземного оператора. Та варто врахувати, що TVORCHI автоматично пройшли у фінал конкурсу, тому саме 13 травня за них можна віддати свій голос.

Як проголосувати з Польщі, Німеччини, Чехії, Італії та інших країн

Спеціально до старту Євробачення 2023 розробили зручну систему голосування. Зокрема, підтримати свого фаворита можна на сайті або в мобільному додатку, обравши країну, з якої ви голосуєте.

Крім цього, українці за кордоном і жителі різних держав можуть віддати свій голос і завдяки СМС-повідомленням чи дзвінкам. Для цього варто обрати спеціальний номер, що відповідає державі, в якій людина перебуває, та номер фаворита на Євробаченні 2023.

Зокрема, СМС-повідомлення можна відправити:

з Польщі – на номер 73555 + у тексті вказати номер фаворита;

– на номер 73555 + у тексті вказати номер фаворита; з Німеччини – 99599 + номер фаворита;

– 99599 + номер фаворита; з Чехії – 906 11 13 + номер фаворита;

– 906 11 13 + номер фаворита; з Італії – 475 475 0 + номер фаворита.

У таблиці нижче міститься вся інформація, необхідна для голосування у різних країнах-учасницях, а також вартість цієї опції.

Як проголосувати на Євробачення-2023 з різних країн світу​ / Фото з сайту Євробачення 2023

Слід зазначити, що у 2023 році результати півфіналів будуть визначатися лише шляхом голосів глядачів, без оцінок журі. Востаннє такий принцип застосовувався у 2009 році. Тож ваш голос може стати вирішальним!

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