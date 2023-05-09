Многие украинцы продолжают находиться за границей и дальше, поэтому могут проголосовать и за Украину в частности. 24 Канал рассказывает о новой системе голосования, которая начала действовать в 2023 году.

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Как проголосовать за Украину

Правило, согласно которому нельзя голосовать за представителя своей страны, остается неизменным и в этом году. Следовательно, находясь в Украине, люди не смогут отдать свой голос за группу TVORCHI.

Однако запрет действует только на территории нашего государства. Если украинец находится за границей, то поддержать земляков будет легко! Для этого нужно иметь сим-карту иностранного оператора. Однако стоит учесть, что TVORCHI автоматически прошли в финал конкурса, поэтому именно 13 мая за них можно отдать свой голос.

Как проголосовать из Польши, Германии, Чехии, Италии и других стран

Специально к старту Евровидения 2023 года разработали удобную систему голосования. В частности, поддержать своего фаворита можно на сайте или в мобильном приложении, выбрав страну, из которой вы голосуете.

Кроме того, украинцы за рубежом и жители разных государств могут отдать свой голос и благодаря СМС-сообщениям или звонкам. Для этого следует выбрать специальный номер, соответствующий государству, в котором человек находится, и номер фаворита на Евровидении 2023 года.

В частности, СМС-сообщение можно отправить:

из Польши – на номер 73555+ в тексте указать номер фаворита;

– на номер 73555+ в тексте указать номер фаворита; из Германии – 99 599 + номер фаворита;

– 99 599 + номер фаворита; из Чехии – 906 11 13 + номер фаворита;

– 906 11 13 + номер фаворита; из Италии – 475 475 0 + номер фаворита.

В таблице ниже содержится вся информация, необходимая для голосования в разных странах-участниках, а также стоимость этой опции.

Как проголосовать на Евровидение-2023 из разных стран мира / Фото с сайта Евровидения 2023

Следует отметить, что в 2023 году результаты полуфиналов будут определяться путем голосов зрителей, без оценок жюри. В последний раз такой принцип применялся в 2009 году. Ваш голос может стать решающим!

Евровидение-2023 должен был проходить в Украине