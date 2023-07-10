ЄС продовжив безоплатний роумінг для українських біженців

Безоплатний роумінг для українських біженців продовжили 22 європейських та 7 українських мобільних операторів. Своєрідний роумінг "як вдома" триватиме ще рік.

Українське законодавство також почали готувати до інтеграції в зону вільного роумінгу ЄС. Проте на цьому зупинятися не збираються.

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Зв'язок без кордонів

У Мінцифрі наголосили, що спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Тому мільйони українців, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів.

Наразі 22 європейських оператори надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують 7 мобільних та фіксованих операторів,

– повідомили у відомстві.

Ба більше, Україна продовжує робити кроки у напрямку інтеграції з ЄС. Окрім роумінгу також планують, аби Рада ЄС схвалила українське законодавство до інтеграції в зону вільного роумінгу ЄС.

У міністерстві також подякували НКЕК, Європейській комісії та BEREC за зусилля, щоб українці в ЄС залишалися на зв'язку з близькими.

Єврокомісія представила усну оцінку реформ в Україні

Україна не припиняє реформ на шляху до ЄС. До слова, у Єврокомісії вважають, що наша країна рухається у правильному напрямку.

Так, українське законодавство вже виконало повною мірою дві рекомендації від ЄС – реформація ключових органів судової влади та прийняття закону у сфері медіа. Проте Україна повинна продовжувати працювати над боротьбою з корупцією, відмиванням грошей, деолігархізацією та питанням національних меншин.

Попри успіхи України, говорити про вступ до ЄС ще зарано.

Вони на правильному шляху. Вони наполегливо працюють після того, як зазнали нападу. В порівнянні з цим, я думаю, що вони справляються, але розширення – це інший процес. При розширенні необхідно зробити все, але ми допоможемо їм досягти цього, і я дуже сподіваюся, що вони зможуть виконати свої зобов'язання,

– сказав єврокомісар Олівер Варгеї про досягнення України на шляху євроінтеграції.