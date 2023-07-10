Украинское законодательство также начали готовить к интеграции в зону свободного роуминга ЕС. Однако на этом останавливаться не собираются.

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Связь без границ

В Минцифры подчеркнули, что совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Поэтому миллионы украинцев, вынужденно выехавших в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов.

Сейчас 22 европейских оператора предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны заявление поддерживают 7 мобильных и фиксированных операторов,

– сообщили в ведомстве.

Более того, Украина продолжает делать шаги в направлении интеграции с ЕС. Кроме роуминга, также планируется, чтобы Совет ЕС одобрил украинское законодательство к интеграции в зону свободного роуминга ЕС.

В министерстве также поблагодарили НКЭК, Европейскую комиссию и BEREC за усилия, чтобы украинцы в ЕС оставались на связи с близкими.

Еврокомиссия представила устную оценку реформ в Украине

Украина не прекращает реформы на пути в ЕС. К слову, в Еврокомиссии считают, что наша страна двигается в правильном направлении.

Так, украинское законодательство уже выполнило в полной мере две рекомендации от ЕС – реформация ключевых органов судебной власти и принятие закона в сфере медиа. Однако Украина должна продолжать работать над борьбой с коррупцией, отмыванием денег, деолигархизацией и вопросом национальных меньшинств.

Несмотря на успехи Украины, говорить о вступлении в ЕС еще рано.

Они находятся на правильном пути. Они упорно работают после того, как подверглись нападению. По сравнению с этим, я думаю, что они справляются, но расширение – это другой процесс. При расширении необходимо сделать все, но мы поможем им добиться этого, и я очень надеюсь, что они смогут выполнить свои обязательства,

– сказал еврокомиссар Оливер Варгеи о достижениях Украины на пути к евроинтеграции.