ЄС продовжить статус тимчасового захисту для українських біженців на рік

Єврокомісія оголосила про рішення продовжити дію Директиви про тимчасовий захист біженців з України у ЄС. Окреме рішення країн Євросоюзу у цьому випадку не потрібне.

Директиву про тимчасовий захист продовжено

Відтак, дію Директиви тимчасового захисту, яка надає українцям, які покинули Україну через війну, допомогу і низку прав, продовжили до березня 2024 року. Комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон додала, що рішення прийняте на тлі масованого ракетного обстрілу українських міст з боку Росії вчора, 10 жовтня.

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Вона також звернулася до тих українців, які хотіли б зараз повернутися до України. Зазвичай, такий виїзд на тривалий час передбачає позбавлення людини статусу біженця в ЄС та відповідного захисту. Але Йоханссон нагадала, що для повернення додому українським біженцям не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в Євросоюзі. Варто просто повідомити місцеву владу про своє повернення. Якщо пізніше знову доведеться виїжджати з України – ЄС з радістю прийме.

Що відомо про статус тимчасового захисту в ЄС

Близько 4,2 мільйона українців у ЄС зараз перебувають під тимчасовим захистом.

Євросоюз вперше за час свого існування застосував Директиву тимчасового захисту, згідно з якою громадяни України та особи, які втікають від війни в Україні, можуть перебувати на території ЄС впродовж одного року. Якщо війна триватиме довше, цей термін можуть продовжити до трьох років. Фактично, це спрощена процедура отримання статусу біженця, що не потребує довготривалих оформлень.

Тимчасовий захист також надає право на: