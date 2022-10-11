Директива о временной защите продолжена

Следовательно, действие Директивы временной защиты , предоставляемой украинцам, покинувшим Украину из-за войны, помощи и ряда прав, продлили до марта 2024 года . Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон добавила, что решение принято на фоне массированного ракетного обстрела украинских городов со стороны России вчера, 10 октября.

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Она также обратилась к тем украинцам, которые хотели сейчас вернуться в Украину. Обычно такой выезд на длительное время предполагает лишение человека статуса беженца в ЕС и соответствующей защиты. Но Йоханссон напомнила, что для возвращения домой украинским беженцам не следует отказываться от статуса временной защиты в Евросоюзе. Следует просто сообщить местным властям о своем возвращении. Если позже снова придется уезжать из Украины – ЕС с радостью примет.

К слову! Около 4,2 миллионов украинцев в ЕС сейчас находятся под временной защитой.

Что известно о статусе временной защиты в ЕС

Евросоюз впервые за время своего существования применил Директиву временной защиты, согласно которой граждане Украины и лица, убегающие от войны в Украине, могут находиться на территории ЕС в течение одного года. Если война будет продолжаться дольше, то этот срок может продлиться до трех лет. Фактически это упрощенная процедура получения статуса беженца, не требующая долгосрочных оформлений.

Временная защита также дает право на: