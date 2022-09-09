Єлизавета II за всю історію правління лише раз відвідала Польщу: знімки візиту в 1996 році
Джерело:Warszawa.Wyborcza
Вчора, 8 вересня, світ сколихнула сумна звістка – у віці 96 років пішла з життя Єлизавета II. За всю історію правління монархиня побувала з робочими візитами в багатьох країнах. Відвідала британська королева й Польщу.
Так, Єлизавета II вперше приїхала до Польщі 25 березня у 1996 році. Тоді вона пробула в країні з робочим візитом 3 дні та побувала в Варшаві й Кракові. Додамо, що після цього королева не навідувалася до Польщі. Згадуємо, як це було в 96-му.
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Що відомо про візит королеви Єлизавети II до Польщі
Єлизавета II прилетіла до Варшави разом зі своїм чоловіком – герцогом Единбурзьким Філіпом. З аеропорту королівська пара відправилася одразу до Президентського палацу (тоді президентом Польщі був Олександр Кваснєвський).
Монархиня Великої Британії прогулялася Старим містом, де зібралося немало місцевих жителів, аби привітатись з Єлизаветою II. Після цього королева відкрила виставку в Королівському палаці, присвячену польсько-британським відносинам та посадила в Саксонському саду пам'ятний дуб.
В останній – третій – день перебування в Польщі Єлизавета II відвідала Краків.