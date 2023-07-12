Єгипет знову відкрив "‎Пляж смерті" після трирічної перерви: що відомо про це місце

Сумнозвісний пляж Палм-Біч в Александрії отримав назву "‎Пляж смерті" через значну кількість трагедій на воді. Три роки локація була закрита, але тепер сюди знову пускають туристів. Щоправда, з новими жорсткими заходами безпеки.

Пляж Палм-Біч вирішили закрити після цілої низки трагедій на воді. Люди масово гинули тут через сильні підводні течії. Тому насамперед влада Єгипту змінила підхід до безпеки на цьому пляжі.

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Рятувальники пильнуватимуть

"‎Пляж смерті" пробув за колючим дротом 3 роки і тепер до нього знову намагаються привабити туристів. За безпекою відпочивальників на Палм-Біч будуть стежити за суворими стандартами, які розробили рятувальники та федерація дайверів Єгипту.

За новими правилами, патрулі розташують вздовж всього пляжу. Вони будуть тримати свій рятувальний транспорт (катери та водні мотоцикли) одразу в воді, щоб встигнути дістатися до людини в біді. Також кілька рятувальників мають постійно стежити за відпочивальниками у морі зі сторожових веж на березі.

"‎Пляж смерті" в Єгипті / Фото arabnews.com

Вздовж всієї пляжної лінії розмістили 4 пункти швидкої допомоги, які обладнані для реанімації.

Купання на Палм-Біч дозволять лише у відведених місцях і в денний час. Адже трагедії тут ставалися переважно тоді, коли люди йшли купатися вночі, коли немає рятувальників, або у місцях із сильними підводними течіями. Правоохоронці попереджають: якщо відпочивальники будуть порушувати правила поведінки на пляжі Палм-Біч, його негайно закриють.

Історія "‎Пляжу смерті"

Криза в Палм-Біч почалася, коли кількість випадків утоплення стала різко зростати. У 2018 році за один день тут загинули 16 людей.

Пляж вирішили закрити після ще одного жахливого дня у 2020 році: тоді потонули 11 осіб. В той день вхід до моря був закритий через пандемію Covid-19. Але туристи таки пробиралися на пляж. Трагедія трапилась, коли почала тонути дитина і їй на поміч кинулися 10 дорослих. Усі в результаті загинули.