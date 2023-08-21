Расширили перечень пунктов пропуска по "єЧерга"

В общей сложности тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях. Узнайте подробнее о каких именно пунктах говорится.

Читайте также Колеи в Перемышле будут на ремонте: Укрзализныця вносит изменения в расписание движения поездов

Этап тестирования позволяет отслеживать наиболее загруженные часы и дни на пунктах пропуска. Это необходимо для слотирования регулярных и нерегулярных маршрутов,

– объясняет заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Он добавил, что теперь водители смогут выбирать конкретное время для пересечения границы, например, временной слот с 10 до 12 часов дня или другой.

По его словам, за три недели тестирования новой услуги для автобусов в Волынской области границу за записью пересекло около тысячи автобусов.

В каких пунктах пропуска проводится тестирование?

Кроме пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин", тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:

Краковец – Корчевая (Львовская область); Шегини – Медика (Львовская область); Порубное – Сирет (Черновицкая область); Мамалыга – Кривая (Черновицкая область); Чоп – Захонь (Закарпатская область).

Во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с понедельника, 21 августа, в Закарпатской – со среды, 23 августа.

"єЧерга" для автобусов / Фото из фейсбука Мининфраструктуры

Заметьте: предполагается, что электронная очередь призвана уменьшить очереди на контрольно-пропускных пунктах. Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, почему, несмотря на запуск электронной очереди пробки на границе, все равно есть.

Между Украиной и Румынией появится новый пункт пропуска

Правительства Украины и Румынии договорились об открытие нового международного пункта пропуска. Обе страны одобрили проект соглашения.

Новосозданный пункт пропуска на украинско-румынской границе будет между поселком Белая Церковь (Закарпатская область, Украина) и городком Сигета Мармацией (Румыния). Их разделяет река Тиса.

Когда заработает новый пропускной пункт "Белая Церковь – Сигету Мармацией" пока неизвестно.