Расширили перечень пунктов пропуска по "єЧерга"
В общей сложности тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях. Узнайте подробнее о каких именно пунктах говорится.
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Этап тестирования позволяет отслеживать наиболее загруженные часы и дни на пунктах пропуска. Это необходимо для слотирования регулярных и нерегулярных маршрутов,
– объясняет заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
Он добавил, что теперь водители смогут выбирать конкретное время для пересечения границы, например, временной слот с 10 до 12 часов дня или другой.
По его словам, за три недели тестирования новой услуги для автобусов в Волынской области границу за записью пересекло около тысячи автобусов.
В каких пунктах пропуска проводится тестирование?
Кроме пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин", тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:
- Краковец – Корчевая (Львовская область);
- Шегини – Медика (Львовская область);
- Порубное – Сирет (Черновицкая область);
- Мамалыга – Кривая (Черновицкая область);
- Чоп – Захонь (Закарпатская область).
Во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с понедельника, 21 августа, в Закарпатской – со среды, 23 августа.
"єЧерга" для автобусов / Фото из фейсбука Мининфраструктуры
Между Украиной и Румынией появится новый пункт пропуска
Правительства Украины и Румынии договорились об открытие нового международного пункта пропуска. Обе страны одобрили проект соглашения.
Новосозданный пункт пропуска на украинско-румынской границе будет между поселком Белая Церковь (Закарпатская область, Украина) и городком Сигета Мармацией (Румыния). Их разделяет река Тиса.
Когда заработает новый пропускной пункт "Белая Церковь – Сигету Мармацией" пока неизвестно.