У японському місті створять український куточок

У Кіото під час святкування п'ятдесятої річниці побратимства Кіото та Києва відбудеться відкриття куточка України. У місті планують висадити каштани та встановлять пам'ятний знак.

Подія відбудеться у листопаді поточного року. Про це розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

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Уявіть собі – партнерство існує 50 років, у Києві є вулиця Кіото і парк Кіото, алея сакур, а в Кіото нічого не нагадує про Київ. Ми з мером Кіото домовилися, що цю ситуацію треба виправляти,

– висловився Сергій Корсунський.

Посол також розповів про домовленість з мером Йокогами – містом побратимом Одеси – про встановлення на набережній у японському місті якоря як символу Одеси.

Крім того, в місті Хімеджі скоро з’явиться туристична мапа українською мовою. Роботу над її перекладом вже завершили. Зараз вона готується до друку.